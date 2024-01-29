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        Haberler Gündem Eğitim YKS 2024 üniversite sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimi: ÖSYM sınav takvimi: 2024 YKS (TYT - AYT) tarihi

        YKS 2024 üniversite sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimi: 2024 YKS (TYT - AYT) tarihi

        YKS 2024 üniversite sınav tarihi, başta lise son sınıf öğrencileri olmak üzere üniversite sınavına girecekler tarafından merak edilip araştırılıyor. ÖSYM sınav takvimi açıklandı. Sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte YKS 2024 sınav tarihleri de belli oldu. Peki, TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşan YKS sınavı ne zaman? İşte merak edilen tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 13:06 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:06
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        • 1

          YKS yani üniversite sınavı tarihi belli oldu. Temek Yetenek Tesi TYT, Alan Yetenek Testi AYT ve Yabancı Dil Testi YDT olmak üzere üç basamaktan oluşan üniversite sınavı yani YKS başvuru tarihleri de sınav takvimiyle birlikte belli oldu. İşte merak edilen 2024 YKS sınav tarihi ve YKS başvuru tarihleri...

        • 2

          2024 YKS NE ZAMAN?

          ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre üç basmak yani TYT AYT ve YDT'den oluşan YKS 2024 sınavları 8 - 9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

          TYT 8 Haziran Cumartesi günü, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

        • 3

          YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          YKS başvuru 1 - 26 Şubat tarihleri arasında geç başvurular ise 5 - 7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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