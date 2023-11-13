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        Haberler Gündem YKS 2024 ne zaman? ÖSYM takvimi açıkladı! İşte YKSYKS (TYT - AYT - YDT) sınav ve başvuru tarihi

        YKS 2024 ne zaman? ÖSYM takvimi açıkladı! İşte YKS sınav ve başvuru tarihi

        YKS sınav tarihi ve YKS başvuru tarihi 2024 yılında üniversite sınavına girecek adaylar tarafından merak edilip araştırılıyor. Merak edilen tarihler ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimiyle birlikte netlik kazandı. Peki TYT - AYT - YDT olmak üzere üç basamaktan oluşan 2024 YKS ne zaman? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 16:31 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:31
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        • 1

          ÖSYM sınav takvimi Kasım ayı başında yayınlandı. Sınav takviminin yayınlanmasıyla birlikte YKS sınav tarihi de belli oldu. TYT - AYT ve YDT olmak üzere üç basamaktan oluşan üniversite sınavı yani YKS başvuru tarihleri de sınav takvimiyle birlikte belli oldu. İşte merak edilen 2024 YKS sınav tarihi ve YKS başvuru tarihleri...

        • 2

          2024 YKS NE ZAMAN?

          ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre üç basmak yani TYT AYT ve YDT'den oluşan YKS 2024 sınavları 8 - 9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

          TYT 8 Haziran Cumartesi günü, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

        • 3

          YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          YKS başvuru 1 - 26 Şubat tarihleri arasında geç başvurular ise 5 - 7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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