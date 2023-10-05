ÖSYM SINAV TAKVİMİ İLE BELLİ OLACAK

ÖSYM'nin 2024 takvimini Ekim ya da Kasım ayında ilan etmesi ile YKS oturumlarına ait sınav ve başvuru tarihlerinin de netleşmesi bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldilkçe haberimizde yer vereceğiz.