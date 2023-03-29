YKS GERÇ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU,
2023-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilenbankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;
- Sadece TYT’ye girecek adaylar 115,00 TL,
- TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL,
- TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklardır
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