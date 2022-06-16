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YKS 2022 soruları ve cevapları yayımlandı mı? TYT AYT YDT YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman, saat saat kaçta açıklanacak?

YKS soruları ve cevapları yayımlandı mı? YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

YKS sorul ve cevap anahtarı araştırılıyor. 3 milyon 243 bin 425 adayla rekor başvurunun yapıldığı YKS 2022 önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek. Hayalindeki üniversiteye girebilmek için ter dökecek olan adaylar şimdiden YKS soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte TYT AYT YDT YKS soru ve cevap anahtarı hakkında...

16.06.2022 - 19:32 | Güncelleme: ABONE OL

  • ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS öncesi sınava dair detaylar araştırılıyor. TYT AYT YKS sınav soruları ve cevapları adaylar tarafından araştırılan konulardan birisi oldu. Peki, TYT AYT sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

  • TYT AYT YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

     

    YKS sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz seneler baz alındığında YKS soru ve cevap anahtarının sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra açıklanması bekleniyor. YKS soru ve cevapları açıklandığında haberimizde yer alacaktır. 

  • 2022 YKS SINAVI NE ZAMAN? 

    1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika,

    2.Oturum:  AYT (19 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika,

    3.Oturum:  YDT (19 Haziran Pazar, 15.30),  80 soru 120 dakika

  • YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

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