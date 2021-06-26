27 Haziran Pazar günü 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) düzenlenecek. ÖSYM sınav takviminde YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belirtildi. YKS 2021 soruları ve cevapları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

YKS soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından YKS soruları ve cevapları yayınlanacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.