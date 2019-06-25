YKS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyen YKS, geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Peki ÖSYM YKS 2019 sonuçlarını ne zaman açıklayacak? İşte detaylar...

YKS sonuçları açıklandı mı? Üniversite sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Önlisan ve Lisans bölümleri tercih etmek için sabırsızlanan adaylar ÖSYM'den gelecek olan açıklamayı bekliyor. ÖSYM 2018-2019 sınav takviminde YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi yayınladı.

YKS 2019 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı netlik kazandı. ÖSYM'nin takvimine göre, YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü erişime açılacak.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Öğrenci ve veliler, YKS sonuçları açıklanır açıklanmaz sonuçları haber sayfamızdan da öğrenebilecekler.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ise 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercih dönemi başlayacak.