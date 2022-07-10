YKS 2 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvimde YKS sonuç açıklanma tarihi duyuruldu. Üniversite taban puanları başarı ve kontenjan sıralaması ise henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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