YKS sınavı sonrasında öğrenciler sonuçların açıklanmasını beklerken bir yandan da 2 yıllık üniversite taban puanları ve 2022 başarı sıralaması hakkında sorgulamalar yapıyor. Ön lisans programlarının en yüksek ve en düşük başarı sıralamaları merak ediliyor. İşte 2022 YKS 2 yıllık üniversite (ön lisans) taban puanları hakkında merak edilen soruların yanıtı...