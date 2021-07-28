2021 YKS tercih dönemine ilişkin araştırmalar çoğaldı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla başarı sırasını öğrenen YKS adaylar 2021 yılında tercih yapabilecekleri bölümleri araştırıyor. İşte YKS'de sözel puanıyla tercih yapmak isteyenler için sözelden öğrenci alan bölümler...
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YKS 4 YILLIK SÖZEL PUANIYLA ÖĞRENCİ ALACAK BÖLÜMLER
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Taban Puanları
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Taban Puanları
Basın ve Yayın Taban Puanları
Coğrafya Taban Puanları
Coğrafya Öğretmenliği Taban Puanları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları
Çerkez Dili ve Edebiyatı Taban Puanları
Çizgi Film ve Animasyon Taban Puanları
El Sanatları Taban Puanları
Film Tasarımı ve Yazarlığı Taban Puanları
Film Tasarımı ve Yönetimi Taban Puanları
Film Tasarım ve Yönetmenliği Taban Puanları
Fotoğraf Taban Puanları
Fotoğraf ve Video Taban Puanları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları
Gazetecilik Taban Puanları
Geleneksel Türk Sanatları Taban Puanları
Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları
Görsel Sanatlar Taban Puanları
Gürcü Dili ve Edebiyatı Taban Puanları
Halkbilim Taban Puanları
Halkla İlişkiler Taban Puanları
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban Puanları
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları
İlahiyat Taban Puanları
İletişim Bilimleri Taban Puanları
İletişim Fakültesi Taban Puanları
İletişim Sanatları Taban Puanları
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Taban Puanları
İletişim ve Tasarım Taban Puanları
İslam Bilimleri Taban Puanları
İslami İlimler Taban Puanları
Kazak Dili ve Edebiyatı Taban Puanları
Kültür ve İletişim Bilimleri Taban Puanları
Kürt Dili ve Edebiyatı Taban Puanları
Medya ve Görsel Sanatlar Taban Puanları
Medya ve İletişim Taban Puanları
Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları
Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları
Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları
Reklam Tasarımı ve İletişimi Taban Puanları
Reklamcılık Taban Puanları
Rekreasyon Yönetimi Taban Puanları
Sanat Tarihi Taban Puanları
Sanat ve Kültür Yönetimi Taban Puanları
Sinema ve Dijital Medya Taban Puanları
Sinema ve Televizyon Taban Puanları
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları
Sümeroloji Taban Puanları
Süryani Dili ve Edebiyatı Taban Puanları
Tarih Taban Puanları
Tarih Öğretmenliği Taban Puanları
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Taban Puanları
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Taban Puanları
Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları
Türk Halkbilimi Taban Puanları
Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları
Türkoloji Taban Puanları
Yeni Medya Taban Puanları
Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları
Zaza Dili ve Edebiyatı Taban Puanları
2 YILLIK SÖZEL PUANIYLA (TYT PUANIYLA) ÖĞRENCİ ALACAK BÖLÜMLER
Adalet
Aşçılık
Basın ve Yayıncılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Deri Konfeksiyon
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Geleneksel El Sanatları
Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu
Görsel İletişim
Halıcılık ve Kilimcilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İlahiyat
Kültürel Miras ve Turizm
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Mimari Dekoratif Sanatlar
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turist Rehberliği
Turizm Animasyonu
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
Yerel Yönetimler
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