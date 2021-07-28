2021 YKS tercih dönemine ilişkin araştırmalar çoğaldı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla başarı sırasını öğrenen YKS adaylar 2021 yılında tercih yapabilecekleri bölümleri araştırıyor. İşte YKS'de sözel puanıyla tercih yapmak isteyenler için sözelden öğrenci alan bölümler...

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YKS 4 YILLIK SÖZEL PUANIYLA ÖĞRENCİ ALACAK BÖLÜMLER

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Taban Puanları

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Taban Puanları

Basın ve Yayın Taban Puanları

Coğrafya Taban Puanları

Coğrafya Öğretmenliği Taban Puanları

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları

Çerkez Dili ve Edebiyatı Taban Puanları

Çizgi Film ve Animasyon Taban Puanları

El Sanatları Taban Puanları

Film Tasarımı ve Yazarlığı Taban Puanları

Film Tasarımı ve Yönetimi Taban Puanları

Film Tasarım ve Yönetmenliği Taban Puanları

Fotoğraf Taban Puanları

Fotoğraf ve Video Taban Puanları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları

Gazetecilik Taban Puanları

Geleneksel Türk Sanatları Taban Puanları

Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları

Görsel Sanatlar Taban Puanları

Gürcü Dili ve Edebiyatı Taban Puanları

Halkbilim Taban Puanları

Halkla İlişkiler Taban Puanları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban Puanları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları

İlahiyat Taban Puanları

İletişim Bilimleri Taban Puanları

İletişim Fakültesi Taban Puanları

İletişim Sanatları Taban Puanları

İletişim Tasarımı ve Yönetimi Taban Puanları

İletişim ve Tasarım Taban Puanları

İslam Bilimleri Taban Puanları

İslami İlimler Taban Puanları

Kazak Dili ve Edebiyatı Taban Puanları

Kültür ve İletişim Bilimleri Taban Puanları

Kürt Dili ve Edebiyatı Taban Puanları

Medya ve Görsel Sanatlar Taban Puanları

Medya ve İletişim Taban Puanları

Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları

Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları

Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları

Reklam Tasarımı ve İletişimi Taban Puanları

Reklamcılık Taban Puanları

Rekreasyon Yönetimi Taban Puanları

Sanat Tarihi Taban Puanları

Sanat ve Kültür Yönetimi Taban Puanları

Sinema ve Dijital Medya Taban Puanları

Sinema ve Televizyon Taban Puanları

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları

Sümeroloji Taban Puanları

Süryani Dili ve Edebiyatı Taban Puanları

Tarih Taban Puanları

Tarih Öğretmenliği Taban Puanları

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Taban Puanları

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Taban Puanları

Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları

Türk Halkbilimi Taban Puanları

Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları

Türkoloji Taban Puanları

Yeni Medya Taban Puanları

Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları

Zaza Dili ve Edebiyatı Taban Puanları

2 YILLIK SÖZEL PUANIYLA (TYT PUANIYLA) ÖĞRENCİ ALACAK BÖLÜMLER

Adalet

Aşçılık

Basın ve Yayıncılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Deri Konfeksiyon

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Geleneksel El Sanatları

Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu

Görsel İletişim

Halıcılık ve Kilimcilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İlahiyat

Kültürel Miras ve Turizm

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Mimari Dekoratif Sanatlar

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turist Rehberliği

Turizm Animasyonu

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

Yerel Yönetimler