2021 YKS birinci ek yerleştirme tercihlerinin alınmasıyla birlikte 140 alanlar ne zaman tercih yapacak? sorusu yeniden gündeme geldi. Üniversite sınavında 140 puan alan ve baraj altında kalan öğrenciler, tercihlere ilişkin açıklama bekliyor. İşte 2021 YKS ek tercih kılavuzu

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. 140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak.

YÖK tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı. Buna göre, 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için “ikinci ek yerleştirme” yapılacaktır. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkânından “TYT puanı asgari 140”; “AYT/YTD puanı asgari 170” olan adaylar da yararlanabilecektir.

Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. “Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak” TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkânı verilmiştir.

Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecindeTYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar “önlisans programlarında”, AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar “lisans programlarında” boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir.

2021 YKS 2. EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

ÖSYM, YKS 1. ek yerleştirme için tercih kılavuzunu yayınladı. Kılavuz'da 140 puan alanlar için bir açıklama bulunmuyor. 140 puan ek yerleştirme için tarihler henüz açıklanmadı.

2021 YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ KILAVUZLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 1. ek tercih sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.