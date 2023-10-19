Yiyeceklerin içerisinde yer alan gizli tuz kaynaklarına dikkat edin! En fazla 5 gram tüketilmeli

5 GRAMDAN FAZLA TUZ TÜKETİLMEMELİ

Herhangi bir sağlık problemi olmadığı sürece tuzu hayatınızdan tamamen çıkarmanıza gerek yoktur. Ancak uzmanlar sofra tuzu yerine kaya, himalaya veya deniz tuzu kullanmanızı tavsiye eder. Günde 5 gramdan fazla tuz tüketilmesi ise vücutta sodyum birikmesine neden olur fazla sıvı su tutumasını sağlar.