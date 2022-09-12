Yiyeceklerin bozulup bozulmadığını bozuk para yöntemiyle anlayın!

Dondurulmuş gıdaların buzu çözüldükten sonra hemen tüketilmesi ve kesinlikle tekrar dondurulmaması gerekiyor. Donmuş gıdaların buzu çözülünce düşük sıcaklığa maruz kalır ve bakteriler üremeye başlar. Bakterilerin oluştuktan sonra tekrar bir dondurma işlemi ciddi sağlık problemlerine yol açar ve bu zehirlenmelere bile neden olabilir. Yeşil sebzelerin buzluktan çıkarılır çıkarılmaz pişirilmesi gerekir aksi takdirde tadı ve kimyası bozulur. Evden uzun süre ayrıldığınızda ya elektrik gitti ya da şartel atma durumlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kısa bir süre elektriğin gitmesiyle bile sebzelerin buzu çözülmüş olabilir. Bu durumda sebzeler hem lezzet olarak hem de sağlık olarak kullanıma uygun olamaz. Peki bu durumu nasıl anlayacaksınız? İşte sizi bu dertten kurtaracak basit yönteme bayılacaksınız. İşte çok şaşıracağınız bozuk para yöntemi… BUZDOLABINA BOZUK PARA KOYUN, SAĞLIKSIZ GIDALAR TÜKETMEYİN! Elektriğin gitmesiyle birlikte dondurulmuş gıdaların buzu çözülmeye başlar. Özellikle sebzelerin buzları kısa sürede çözülür. Buzluktaki yiyecekler de çözüldüyse bu gıdaların kullanılmaması gerekiyor. Peki buzluğa konulan yiyeceklerin buzunun çözülüp çözülmediğini nasıl anlarız? Yöntem ise oldukça basit. Bozuk parayla oldukça kolay bir şekilde bu durumu öğrenebiliriz. İşte bozuk para yöntemi...

Bir bardağa su doldurup buzluğa koyun. Su donduktan sonra üzerine demir para yerleştirip buzluğu kapatın.

Tatilden döndüğünüzde demir para halen donmuş suyun üzerinde duruyorsa dolaba sakladığınız yiyeceklerin sağlık olduğu sonucuna varabilirsiniz.

Eğer para bardağın dibine çökmüşse sakın o yiyecekleri yemeyin. Bu durum buzdolabınızın yeterince soğutmadığını ya da bir süre elektriklerin gitmiş olabileceğini dolayısıyla da yiyecekleri koruyamadığını gösterir. BUZU ÇÖZÜLEN YİYECEĞİ TEKRAR DONDURMAYIN! Gıdalar normal sıcaklıklarda bir müddet sonra tazeliğini kaybeder ve bozulur. Özellikle et ve sebzeler bir süre içerisinde tüketilmesi gerek gıdalardandır. Uzun süre beklemeye dayanıklı olmayan besinleri saklamanın en sağlıklı yollarından birisi buzlukta dondurmaktır.

Besinleri buzlukta muhafaza etmenin en önemli nedenlerinde birisi de sterilizasyon değil, düşük sıcaklıkta bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını engellemektir. Dondurulmuş gıdaların buzu çözülmeye başladıkları an itibariyle sıcaklık yükselir, bakteriler uyku durumundan uyanır, büyüme ve üreme hızlanır. Sadece birkaç dakika içinde bakteri sayısı katlanarak artabilir. Yapılan araştırmalara göre 4 kez dondurup çözdürürdüler gıdaların üzerindeki mikroorganizmaların sayısı 2000 kata kadar ulaşır. Bu durum oldukça ürkütücüdür ve ciddi sağlık problemlerine, gıda zehirlenmelerine hatta ölüme bile yol açabilir. Bu nedenle siz siz olun buzu çözülen gıdaları asla tekrar dondurup tüketmeyin.