Yiyeceklere dair daha önce duymadığınız 10 bilgi

Her dört fındıktan biri Nutella'ya gidiyor.

Nutella o kadar popüler ki, tüm fındıkların yüzde 25'i bir kavanoza giriyor!

Bu kadar yüksek talep gördüğü için, bazı üniversiteler küresel kıtlığı ortadan kaldırmak adına fındıkları laboratuvarlarda yetiştirmeye çalışıyor.