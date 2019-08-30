Tayland'ın Bangkok kentinde 'Gae' ismi verilen sokak köpeğinin sokaktan geçenlerden yiyecek alabilmek için sol arka bacağını kırıkmış gibi sürükleyerek ilerlemesi ancak istediğini aldıktan sonra koşmaya başladığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Videoda Gae'nin birkaç saniye arka bacağını sürüyerek yürüdüğü ancak köpeğin 'numarasını' kaydetmek isteyen kişinin gülmeye başlamasının ardından geri dönüp koşmaya başladığı görülüyor.

Görüntünün devamında ise Gae, sokaktan bir motosikletli geçerken yine kırık bacak numarasını tekrarlıyor. Motosikleti kullanan kişinin endişelenerek yavaşlaması üzerine ise tekrar dört ayağı üzerinde heyecanla koşmaya başlıyor.

Mahallede oturan ve sık sık Gae ile oynayan Thaweeporn Chongplapolkul isimli kadın, onu bizzat veterinere götürdüğünü ancak hekimlerin köpeğin bacaklarında hiçbir sorun olmadığını belirttiğini söyledi. Thaweeporn, Gae'nin insanları kandırmak için sık sık bu numaraya başvurduğunu ifade etti.