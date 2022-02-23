Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat

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Zülfü Livaneli'nin, bugüne dek yaptığı film müzikleri, şarkılarının çıkış hikâyeleri ve hayatından kesitleri Filarmoni Orkestrası eşliğinde anlattığı 'Livaneli ile Sevdalım Hayat' performansı, 3 Mart Perşembe akşamı yeniden Volkswagen Arena’da seyircilerle buluşacak.

Ülkemizin en değerli orkestra şeflerinden Rengim Gökmen'in yöneteceği 45 kişilik Filarmoni Orkestrası eşliğinde gerçekleşecek bu muazzam sahne performansında Livaneli’ye, Opera sanatçısı solistler; Teyfik Rodos, Görkem Ezgi Yıldırım ve Zeynep Halvaşi eşlik edecek.