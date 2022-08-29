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Yalnız yaşayan kadın 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Kadın cinayetlerine kan donduran bir vaka eklendi. Sinop'ta meydana gelen olayda, bir kadın yaşadığı evinde 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı ise kısa sürede yakalandı

29.08.2022 - 12:21 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Yine kadın cinayeti! 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Yine kadın cinayeti! 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
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İHA

Sinop’un Boyabat ilçesinde gece saatlerinde bir kadın yaşadığı evinde 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Evden çıktığı tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir evde yalnız yaşayan Sultan Karaaslan’ı (48) kanlar içinde yatarken gören çevredekiler durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

9 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Karaaslan'ın 9 kez bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı tespit edildi. Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZANLININ ÜZERİNDE KAN İZLERİ BULUNDU

Polis ekipleri, Karaaslan'ın evinden çıktığı tespit edilen Akif A.’yı (47) yakalayarak gözaltına aldı. Ayakkabı ve giysilerinde kan izlerine rastlanılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede "kasten öldürme" iddiasıyla tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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