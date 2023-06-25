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Koyucu bayıltana kadar döven kasap çıktı!

Hayvana eziyet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Adana'da kasap olduğu öğrenilen kişi, sokak ortasında bir koyunu döverek bayılttı. Gözaltına alınan Hasan A. serbest bırakıldı

Giriş: 25.06.2023 - 12:44 | Güncelleme: ABONE OL
Yine hayvana eziyet! Koyunu döverek bayılttı
Yine hayvana eziyet! Koyunu döverek bayılttı
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DHA

Adana'da bir koyunu sokak ortasında darp edip, bayıltan Hasan A. (29) polis tarafından gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre kasap olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesinde, “Birinin adaklık koyunuydu. Ücret karşılığı kesecektim. Tam kesecekken koyun elimden kaçtı. Peşinden koştum. Bir süre kovaladıktan sonra yakaladım. Geri götürürken yorulsun diye itip kaktım” dediği öğrenildi.

Hasan A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 22 Haziran'da bir kişi, sürükleyerek götürmeye çalıştığı koyunu bayılana kadar darp etti.

O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, mahallede 200'den fazla kişi ile görüşerek şüphelinin kasaplık yapan Hasan A. olduğunu tespit etti.

KOYUN KESERKEN YAKALANDI

Polis, şüpheliyi Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi’nde bir koyunu kestiği sırada yakaladı. ‘Hayvana işkence ve eziyet’ suçundan gözaltına alınan Hasan A., emniyete götürüldü. İfadesinde, “Birinin adaklık koyunuydu. Ücret karşılığı kesecektim. Tam kesecekken koyun elimden kaçtı. Peşinden koştum. Bir süre kovaladıktan sonra yakaladım. Geri götürürken 'yorulsun' diye itip kaktım” dediği öğrenilen şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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