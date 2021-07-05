Yine eski koca dehşeti! 3 kadını bıçakladı

AA

İddiaya göre, iki hafta önce eşinden boşanan E.Y, Çepnibey Mahallesi Ulucan Sokak'ta bulunan eski kayınvalidesi C.K'nin evine çocuklarını görmeye gitti.

AA'nın haberine göre, burada E.Y. ile eski eşi E.K, onun annesi C.K. ve teyzesi A.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y. 3 kadını bıçakla yaraladı.

Yaralanan kadınlar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan E.Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.