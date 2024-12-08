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        Yine düğün yine maganda!

        Şanlıurfa'da bir yakınının düğününe katılan Orhan Alçiçek, havaya açılan ateş sırasında silahlardan birinden çıkan kurşunla hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 10:13 Güncelleme: 08.12.2024 - 10:14
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        Yine düğün yine maganda!
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        Şanlıurfa'da Akçakale ilçesinde düğünde havaya ateş açılırken başına mermi isabet eden Orhan Alçiçek (25), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sakça Mahallesi’nde meydana geldi.

        Bir yakının düğününe katılan Orhan Alçiçek, havaya açılan ateş sırasında silahlardan birinden çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kanlar içinde yere yığılan Alçiçek, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Alçiçek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından düğün sonlandırıldı. Jandarma ekipleri, Orhan Alçiçek’in ölümüne neden olan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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