Aşı olmayan ağır ceza hakimi koronaya yenildi

Erzurum Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Ocak 2021'de göreve başlayan Ümit Demirhan, eşi Vesile ve 10 yaşındaki kızları Elif ile 25 Eylül'de Covid-19'a yakalandı.
DHA'da yer alan habere göre, eşi ve kızı hastalığı hafif atlatırken, Demirhan, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aşı olmadığı belirtilen Demirhan, dün yaşamını yitirdi.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Demirhan için görev yaptığı adliye binası önünde tören düzenlendi. Törene Vali Okay Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, hakim ve savcılar, Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, adliye çalışanları ile Demirhan'ın eşi Vesile ve annesi Şükran Demirhan ile yakınları katıldı. Cenazesi polis mangası tarafından tören alanına getirilen Demirhan'ın özgeçmişi okundu.
'MEKANI CENNET, MAKAMI ALİ OLSUN'
Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, "Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan'ı genç yaşında sonsuzluğa uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Allah'tan geldik, Allah'a geri döneceğiz. Dünya hayatında mutlak olan tek gerçek var; o da ölüm. Hal böyleyken bizim yapmamız gereken dünyada iyilik yapmak, iyi insan olmak. İnsanlığa, vatana, millete hizmet etmektir; amacımız, gayemiz bu olmalıdır. Eğer yargı mensubuysanız yapmanız gereken bir şey daha vardır; o da adil olmak, adaletle hükmetmektir. Cuma hutbelerinde dinliyoruz. Hoca bir şey söylüyor; Allah adaleti ve iyiliği emreder. Adalet ve iyilik, ilahi bir emirdir. Bize düşen de bunun gereklerini yerine getirmektir. Ümit başkanımızın iyi bir insan olduğuna, bu dünyada iyilikler yaptığına ve aynı zamanda adaletli bir hakim olduğuna şahidiz. Allah şahitliğimizi kabul etsin. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, ailesine, yargı camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı Ali olsun" diye konuştu.
OĞLUNUN TABUTUNUN PEŞİNE YÜRÜDÜ
Duanın ardından tören mangasının omuzlarına aldığı oğlunun tabutunun arkasından yürüyen anne Şükran Demirhan, güçlükle ayakta durdu. Anne Demirhan, "Kurban olduğum nereye gidiyorsun? Yolun açık olsun Ümit'im. Hakkım sana helal olsun, Ümit" diyerek gözyaşı döktü.
Erzurum Valisi Memiş ile Cumhuriyet Başsavcısı Tuncel, acılı anneye sarılarak taziye dileklerini iletti. Demirhan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Gümüşhane'ye gönderildi.
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