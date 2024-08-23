YİMER, acil yardıma ihtiyaç duyan 15 bin 619 hayatın kurtarılmasını sağladı

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Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER) 157'nin insan ticareti, aile içi şiddet ve göçmen kaçakçılığı çeşitli suçlardan mağdur olanlara yönelik acil yardım hattı olarak da hizmet verdiğini belirterek, faaliyete geçtiği günden bu yana 15 bin 619 kişinin, bu merkez aracılığıyla kurtarıldığını bildirdi.

Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YİMER 157'nin faaliyete başladığı 20 Ağustos 2015 tarihinden itibaren geçen 9 yıl süresince önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

YİMER 157'nin acil durumlar için 7/24 hizmet sunduğunu aktaran Toros, insan ticareti, aile içi şiddet ve göçmen kaçakçılığı gibi çağrıların kolluk birimleriyle koordine edildiğini söyledi.

REKLAM Acil durumlarda, "1" tuşuna basarak doğrudan yardım hattına geçilebileceğini belirten Toros, Göç İdaresi Başkanlığının Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ile işbirliği içinde düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığıyla kararlı bir mücadele yürüttüğünü anlattı. Başkan Toros, mücadelenin medeniyet değerleri, insan hakları ve hukuka dayalı bir göç yönetimi anlayışıyla yürütüldüğünü kaydetti. YİMER 157, 909 ACİL YARDIM ÇAĞRISI ALDI Toros, "YİMER 157, bu göç yönetimi anlayışından hareketle insan ticareti, aile içi şiddet ve göçmen kaçakçılığı da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan mağdur olanları kurtarmada aktif rol oynuyor. Bu kişilerin çağrılarına hızlıca yanıt veriliyor ve konum bilgileri hemen kolluk birimleriyle paylaşılıyor." dedi.

YİMER 157 ve kolluk birimleri koordinasyonunda 909 acil yardım çağrısı alındığını bildiren Toros, "Bugüne kadar 15 bin 619 kişi, bu merkez aracılığıyla kurtarıldı." bilgisini paylaştı. Toros, bu yıl içinde ise acil yardım hattı çağrıları üzerinden 231 kişinin kurtarıldığını bildirdi. REKLAM "YABANCILARIN KANUNLARIMIZA UYGUN OLARAK ÜLKEMİZE GELMESİNİ İSTİYORUZ" Toros, yabancıların kanunlara uygun olarak Türkiye'ye gelmesi, kalması ve ayrılması gerektiğini belirterek, yabancılarla Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda ve mevzuata uygun şekilde süreklilik arz eden bir iletişim kurmayı istediklerini kaydetti.

Yabancıların Türkiye'ye olan ilgisinin arttığını belirten Toros, bu hareketliliğin hukuka uygun gerçekleşmesini istediklerini vurguladı. Toros, 1 milyon 104 bin 353'ü eğitim, sağlık, turizm ve çalışma gibi nedenlerle Türkiye'ye gelip ikamet izniyle kalanlar ve ülkesini terk etmek zorunda kalarak Türkiye'ye sığınanlarla birlikte toplam 4 milyon 425 bin 230 yasal kalış hakkı olan yabancı bulunduğunu söyledi. Öte yandan, Toros 2023 yılında Türkiye'ye gelen yurt dışı ziyaretçi sayısının 56 milyon 693 bin 837 olduğunu belirtti. Başkan Atilla Toros, YİMER 157'nin uluslararası yatırımcılar, uzmanlar, bilim insanları ve sığınma talep edenler gibi Türkiye'deki tüm yabancılara bilgi desteği sunan bir çağrı merkezi olduğunu anlattı.

Toros, YİMER'in hafta içi 08.00-18.00 saatleri arasında bilgi hattı olarak, acil yardım hattı olarak ise 7/24 hizmet sunduğunu aktardı. REKLAM YİMER 157 aracılığıyla vize, ikamet izni, uluslararası ve geçici koruma gibi Başkanlığın görev alanına giren konularda bilgi verildiğini ve yönlendirme yapıldığını ifade eden Toros, YİMER 157 sesli çağrının ve internet sitesinin yanı sıra Webchat, e-posta ve sosyal medya kanalları üzerinden gelen başvuruları da yanıtladıklarını söyledi. Faaliyete geçtiği tarihten bu yana 23 milyon 106 bin 62 çağrı aldıklarını belirten Toros, YİMER 157'nin "En İyi Acil Servis Hizmetleri" kategorisinde 9 uluslararası ödül kazandığını ve Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinde hizmet verdiğini kaydetti.

Toros, YİMER 157'ye en fazla ikamet izni konularında bilgi talebi geldiğini, ayrıca uluslararası öğrenciler için YÖK ile protokol çerçevesinde öğrencilere, yabancı temsilcilerine doğrudan bağlanabilme imkanı sunulduğunu ifade etti. Başkan Atilla Toros, şunları kaydetti: "Göç İdaresi Başkanlığı olarak, ülkemizin yükseköğretimde uluslararasılaşma hedeflerine daha hızlı ulaşmasına katkı sunmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. YÖK ile yaptığımız protokol bir milattır. Bu kapsamda YİMER 157'yi arayan uluslararası öğrenciler, YİMER 157'yi aradıktan sonra 2'yi tuşlayarak doğrudan kendi konusuyla ilgili olarak yabancı temsilcisine bağlanabilmektedir."​​​​​​​