YİMER 157, "En İyi Acil Servis Hizmetleri"nde altın madalya kazandı

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Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lizbon'da düzenlenmesi planlanan Contact Center World EMEA Bölge Yarışması'nın ödül gecesi, dünya genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 29 Ekim'de internet üzerinden çevrim içi yapıldı.

YİMER 157, ödül gecesinde "En İyi Acil Servis Hizmetleri" kategorisinde, EMEA Bölge Yarışması'nda altın madalya kazandı.

Bölge yarışmasında birinci olan YİMER 157, Global Contact Center World Events kapsamında dünya klasmanında yarışmaya hak kazandı.

- Uluslararası çağrı merkezi endüstrisinin en iyileri buluşuyor

Her yıl farklı kategorilerde düzenlenen çağrı merkezi yarışmaları aracılığıyla uluslararası çağrı merkezi endüstrisinin en iyileri buluşturuluyor.

İki aşamalı yarışmalar ilk aşamada üç bölgede düzenleniyor. Bu üç bölge içinde başarılı olan adaylar, ikinci aşamada Global Contact Center World Events kapsamında dünya birinciliği için yarışıyor.

Küresel yarışmanın ABD'de düzenlenmesi planlanıyor.