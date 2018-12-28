28 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
TFF 2. Lig takımlarından Samsunspor, transferde hız kesmiyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde Hatayspor’dan deneyimli orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren ve geçmişte babası da Samsunspor’da forma giyen genç kaleci Nurullah Aslan ile sözleşme imzaladı. Her 2 futbolcunun ailesi de imza törenine katılırken, Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır ve Başkan Yardımcısı Emin Kar da törende hazır bulundu.
Çok iyi 2 futbolcu transfer ettiklerini ifade eden Suat Çakır, “2 transferin de şampiyonluk yolunda Samsunspor’a büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yılmaz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisine, ailesine ve Samsunspor’a hayırlı uğurlu olsun. Nurullah ile de 4.5 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisi çok genç ve yetenekli bir oyuncu. 2 yeni transferimizin de takıma katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.
NURULLAN ASLAN: “HEDEFİM SÜPER LİG”
Samsunspor’a transfer olarak çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Erbaaspor’dan transfer edilen Nurullah Aslan, “Küçüklüğümden beri Samsunspor’un hayalini kuruyordum. Bütün deplasman maçlarına gitmişimdir. Şimdi de bu kulübün armasını terleteceğim için mutluyum. Babamın ve memleketimin takımı olduğu için Samsunspor’u tercih ettim. İnşallah şampiyon oluruz. Babam bu takımda oynadı. Benim de oynamam lazım. Samsunspor ile birlikte Süper Lig’de ve milli takımda oynamak istiyorum” diye konuştu.
YILMAZ ÖZEREN: “AİLE ORTAMI VAR”
Eşi ve çocuğuyla birlikte imza törenine katılan Yılmaz Özeren, “Samsunspor’a imza attığım için çok mutluyum. Çok büyük bir camiaya geldim. Bu büyük kulübe beni ve ailemi layık gördükleri için başkanımıza ve yöneticilere teşekkür ederim. Söz konusu Samsunspor ise lig ayırt etmeden buraya gelmek her futbolcunun isteğidir. Buraya başarılı olmaya geldim. Geçen sene de bir şampiyonluk yaşadım. İnşallah devamını burada gerçekleştireceğiz. Ben ilk defa bir kulüpte bu şekilde ailemle birlikte basının karşısına geçtim. Çünkü burada bir aile ortamı gördüm. Bu aile ortamını hissedince de ailemle birlikte Samsunspor’a imza atmak istedim” şeklinde konuştu.
Yılmaz Özeren, sezonun ilk yarısında Hatayspor ile 20 karşılaşmaya çıkarken, Nurullah Aslan da bu sezon 19 kez Erbaaspor’un kalesini korudu.
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