Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Onur Özütoprak, Erkan Akbulut, Ferdi Karadoruk

Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Tomane, Burak Yılmaz, Alaaddin Okumuş (Dk. 64 Ali Ülgen), Yasin Öztekin, Soner Gönül, Berk Taşkın (Dk. 69 Mehmet Akyüz), Hasan Kılıç, Fofana, Melih Okutan (Dk. 46 Cihan Kahraman), Osman Çelik

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Eleke, Aksel Aktaş, Barış Alıcı (Dk. 81 Sallaich), Grechyshkin, Kazenga (Dk. 81 İlker Karakaş), Ömürcan Artan (Dk. 90 Metehan Mert), Kerem Can Akyüz, Lima (Dk. 75 Rahmetullah Berişbek)

Goller: Dk. 40 Fofana, Dk. 90+3 Tomane (Yılport Samsunspor), Dk. 44 Barış Alıcı, Dk. 62 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 65 Mert Kula, Dk. 86 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği)