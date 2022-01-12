Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe paylaşımı

Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak görev yapmak istediğini çeşitli platformlarda çok kez dile getiren Yılmaz Vural, sarı-lacivertli ekibin İsmail Kartal ile anlaşması sonrası kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Deneyimli teknik adam yaptığı paylaşımda "Elbet bir gün buluşacağız." ifadelerini kullandı. Vural'ın bu paylaşımı sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.