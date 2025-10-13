Habertürk
        Yılmaz ve Duran'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesine ilişkin paylaşımlar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ve kalıcı barış için yürüttüğü diplomatik çabaları vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 22:01 Güncelleme: 13.10.2025 - 22:02
        'Liderliğini bir kez daha gösterdi'
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze’deki ateşkesin ardından düzenlenen “Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi”ne katılarak liderlerle istişarelerde bulunup Niyet Beyanı’na imza atması, Ankara’da memnuniyetle değerlendirildi.

        FİLİSTİN'DE AKTİF ROL

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, imzalanan Niyet Beyanı’nın bölgede kalıcı barış için önemli bir adım olduğunu belirterek, “Gazze halkı tüm zorluklara rağmen onurunu ve iradesini korumuş, vatanını terk etmemiştir. Türkiye, tüm imkânları ve Cumhurbaşkanımızın lider diplomasisiyle bundan sonraki süreçte de Filistin davasında aktif rol üstlenmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı. Yılmaz, zirvenin ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarının yanı sıra bölgesel sahiplenme ve küresel kamuoyunun desteğiyle gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

        KARARLA BİR DİPLOMASİ

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise Şarm el-Şeyh Zirvesi’nin, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması, bölgesel barışın ve istikrarın tesisine yönelik yürütülen diplomatik çabaların önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası arenadaki tecrübesini ve liderliğini bir kez daha gösterdiğini belirterek, “Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının son bulması, sivillerin korunması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için kararlı bir diplomasi yürütmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

        BARIŞIN ÖNCÜSÜ

        Duran, Türkiye’nin Gazze’nin yeniden inşası, yaraların sarılması ve Filistin halkının huzur içinde geleceğe bakabilmesi için sorumluluk almaya devam edeceğini ifade ederek, “Ülkemiz, mazlumun yanında, adaletin safında ve barışın öncüsü olmaya devam edecektir” dedi.

