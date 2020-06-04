Yüzünün yarısını beyaza, diğer yarısını da siyaha boyayan Yılmaz Morgül, çektiği videoda takipçilerine Türkçe ve İngilizce seslendi: “Hepimiz insanız. Hepimizi Allah yarattı. Irkçılığa hayır.”

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