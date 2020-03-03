"EMPATİ YAPMAK İÇİN BU KIYAFETİ GİYDİM"

Ben Türk halkıyla, Türk askeri arasında empati yapmak için bu kıyafeti giydim. Bu gerçek bir asker kıyafetidir. Ben bu kutsal kamuflajı yaklaşık 20 yıldır giyiyorum.

1995 yılında Hakkari'de giymeye başladım. Türkiye'nin her noktasında askerlerimize hiçbir ücret karşılığı olmadan moral konseri veriyorum.