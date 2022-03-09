"Eğer evlenseydim onu seçerdim!"

Yıldız Tilbe, yoğun istek üzerine tekrar İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda sahneye çıktı. Ünlü sanatçı, konserin açılışını dev istanbul korosu eşliğinde “Delikanlım” performansı ile yaptı.
Aralıksız 2,5 sahnede kalan Tilbe, keyifli bir geceye imza attı. Şarkıcı, konser boyunca seyircileri ile de eğlenceli diyaloglar yaşadı.
"KONSERLER İÇİN 4 SAATTE HAZIRLANIRIM"
Çok üşüdüğü için sahnede ısıtıcılardan uzağa gidemediğini dile getiren Tilbe, esprileri ile de kendisini izlemeye gelenleri kahkahaya boğdu. Sahneye çıkmadan önce 4 saatte hazırlandığını anlatan sanatçı, kendi tasarımı olan saçı, makyajı, kıyafeti ve tacı ile dikkat çekti.
"EĞER EVLENSEYDİM ONU SEÇERDİM"
Yıldız Tilbe, konuklar arasında yer alan Yılmaz Morgül'ü sahneye davet etti. Morgül, Tilbe'ye övgüler yağdırdı.
"Eğer evlenseydim ben onu seçerdim, kafamdaki tek insan Yıldız Tilbe. Sen hepimizin Yıldız’ısın. Türkiye seni çok seviyor, ben seni çok seviyorum. Teksin ve Dünya Emekçi Kadınlar Günü'n kutlu olsun." diyen Yılmaz Morgül, sahnede söz ve bestesi Yıldız Tilbe'ye ait olan "Ummadığım Anda" şarkısını kendisine istediğini söyledi.
"SESİNE YAKIŞACAĞINA İNANIYORUM"
Tilbe ise şarkıyı, "Sesine yakışacağına inanıyorum." diyerek, Morgül'e hediye etti. Renkli dakikaların yaşandığı konserde Yıldız Tilbe, yine unutulmaz bir geceye imza attı.
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