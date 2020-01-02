02 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçenlerde sohbet ettiğim bir arkadaşım dedi ki; 'Yılmaz Erdoğan yeni bir tiyatro oyunu yazıyor. Henüz içine tam sinmemiş. Üzerinde çalışıyor. Demet Akbağ ile birlikte yine sahneye çıkacaklar.'
Yılmaz Erdoğan, o güne kadar aralarında Türk sinemasında devrim yapan 'Vizontele'nin de içinde olduğu 3 film çekmişti.
O filmlerin toplam izleyici sayısı ise 8.821.166 kişiydi.
O gün sordum; "Filmleriniz yüksek izleyici rakamlarına ulaştı. 4 yıldır film çekmeyerek para kaybettiniz. Neden film çekmediniz?"
Dedi ki; "Filmlerimi izleyenlere senaryodan oyunculuğa kadar her konuda güven aşılamışım. Biliyorlar ki Yılmaz Erdoğan'ın filmleri kötü olmaz. Neden kötü olmaz? Çünkü bir filmin kalitesi önce senaryodan başlar. 'Organize İşler'den sonra boş oturmadım. Yeni senaryolar üzerinde çalıştım. Bir senaryo için 9 ay emek harcadım. Çünkü insanların bana duyduğu güvenden dolayı hata yapmamam gerekiyordu. Senaryolar konusunda bu kadar titiz olmasaydım 4 yıllık boşluk olmazdı. Ne var ki beni tatmin etmeyen senaryoları asla filme çekmem. Bu boşlukta film çekmeyerek para kaybetmiş olabilirim ama hiç önemli değil."
Ben de dedim ki; "Robert Bosch'un 'İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim' sözünde olduğu gibi"...
'Evet' dedi.
Yıl 2009'du.
Çektiği film, benim en sevdiğim ikinci filmi olan 'Neşeli Hayat'tı.
Yaptığımız röportajda bunları konuşmuştuk.
Aslında bilmediğimiz o kadar çok senaryo yazdı ki...
O kadar titiz davranmayıp o senaryoların hepsini filme çekmek istese BKM'nin film sayısı 25 yılda 70 değil, belki 80 olurdu.
'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yılbaşı gecesine özel programda yer alan sürprizlerden biri 'Mükremin Çıtır', 'Feriştah' ve 'Lütfiye Çıtır'dı.
Yılmaz Erdoğan ile Demet Akbağ'ın 'Bir Demet Tiyatro'dan bir pasaj sunmaları izleyen herkeste derin bir iz bıraktı.
Sosyal medyada gündem oldu.
Yaklaşık 20 yıl sonra Yılmaz Erdoğan'ı 'Mükremin Çıtır', Demet Akbağ'ı ise 'Feriştah' ve 'Lütfiye Çıtır' olarak görmek bende şu duyguyu oluşturdu;
Çölde vaha, denizler ortasında yelkenli, kör kuyuda merdiven bulmak gibiydi...
Belli mi olur...
Yılmaz Erdoğan, yeni tiyatro oyununun yazımını belki bugün - yarın bitirir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!