Yılmaz Erdoğan, tek kişilik fenomen gösterisi 'Münaşaka' ile 2 yıl aradan sonra sahnede. Sabırsızlıkla beklenen ve her anı kahkahalarla dolu dolu geçen 'Münaşaka'nın geçtiğimiz akşam BKM Tiyatro'da gerçekleşen ilk gösterimi kapalı gişe oynadı

Yılmaz Erdoğan'ın geçtiğimiz 2 yıl boyunca yaşadığı olaylar, edindiği gözlemler ve her biri birbirinden keyifli yeni anektodlarla zenginleşen gösterisi 'Münaşaka'nın ilk gösterimi sık sık kahkahalar ve alkışlarla kesildi.

Gösterinin sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan Yılmaz Erdoğan'ın seyirciye sürprizi ise; yeni çıkan 'Bin Aşık Yılı Uzakta' adlı şiir kitabından 'Sine-i Şiir' adlı şiiri okuması oldu. 2 saat boyunca aralıksız gülen seyirciye enfes bir soluklanma hediyesi veren Yılmaz Erdoğan'ın 'Münaşaka', sezon boyunca BKM Tiyatro'da sahnelenecek.