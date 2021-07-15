SEDDK'nın "Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinin ilgili maddesinde yer alan "Müsteşarlık" ibaresi "Kurum" olarak değiştirilirken, kurum ise SEDDK olarak belirlendi.
Yönetmelikte, kalıcı veri saklayıcısı sigorta ettirenin, sigortalının veya sigortadan faydalanacak kişilerin gönderdiği ya da kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden veya e-devlet üzerinden kurulacak yapı ve benzeri her türlü araç veya ortam olarak tanımlandı.
Söz konusu Yönetmeliğin "elektronik ortamda veya sigorta ettirenin erişimini mümkün kılan benzeri araçlarla" ibaresi, "kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile" olarak değiştirildi.
Yönetmelikle irat ödemeleri 56 yaş ve üzeri kişiler için en fazla 9 yıl ertelenebilme şartı koşulurken, 56 yaş ve üzeri kişilere irat ödeme süresince, irat ödemelerinin belirli bir süre ertelendiği ürünlerde erteleme dönemi içerisinde sigortalının vefatı halinde, lehtara vefat tazminatının ödendiği ya da süreli veya ömür boyu irat bağlandığı ürünlerin sunulması zorunlu kılındı.
Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile, yıllık gelir sigortası ürünlerine ilişkin tarife ve varsa kar payı teknik esasları ile bu esaslara ilişkin değişikliklerin uygulamaya konulabilmesi 1 Ocak 2025 tarihine kadar SEDDK onayına bağlandı.
Yönetmelikle, ilk defa uygulamaya konulacak tarifelere ilişkin tarife ve varsa kar payı teknik esasları, sigorta ettiren ve sigortalının hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi vermek amacıyla şirket tarafından hazırlanan dokümanların bir örneği ile örnek sigorta sözleşmesi değerlendirilmek üzere SEDDK gönderilmesi düzenlendi.
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