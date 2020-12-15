Yıllardır veremedikleri kilolarından Obezite Merkezi sayesinde kurtuluyorlar

Hastanede diyetisyen Kerem Kahraman'ın koordinatörlüğünde geçen yıl hasta kabulüne başlayan merkeze, bugüne kadar 90 hasta başvurdu.
Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olanların kabul edildiği merkezde, yapılan testlerin ardından tedavisine başlanan hastalar, psikolog, fizyoterapist, dahiliye, kardiyoloji ve diyetisyenlerle görüşerek haftalık fiziksel aktivitelerini, yediklerini ve duygu durumlarını anlatıp sağlıklı bir şekilde kilo veriyor.
SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, yıl içesinde hastaların yaklaşık 500 kilogram vermesini sağladıklarını söyledi.
Alanında uzman bir ekiple çalıştıklarını ve önemli başarılar elde ettiklerini belirten Çelik, şöyle konuştu:
"Sağlık Bakanlığının hastanelerde kalitenin artırılmasına yönelik çalışmaları ortada. Birçok alanla ilgili merkezlerin açılması öneriliyor. Obezite global bir sorun. İnsan sağlığını tehdit eden vücutta yağ artışı olarak tarif ediliyor. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı verilerine göre popülasyonumuzun üçte biri maalesef obez sınıfına giriyor. Merkezimizde hastalara multidisiplinler yaklaşmayı felsefe ediniyoruz. Bakanlığın tedavi modülleri bulunuyor ve 6 ay süren bir tedavi basamağından söz ediyoruz. Merkezimizde mide balonu yapılmakta ayrıca son dönemde popülarite kazanan mide botoksu da bu tedavinin içinde alıyor. 4 hastamıza tüp mide ameliyatı yaptık. Bir yıl içinde hastalarımızın yaklaşık yarım ton kilo kaybını sağladık."
Vatandaşların bu hizmetten çok memnun kaldığını ifade eden Çelik, obeziteyle ilgili ayrı birimin olmasının, bir çok uzmanın hastayı değerlendirmesinin insanlarda mutluluk yarattığını aktardı.
Diyetisyen Kerem Kahraman ise "Bize başvuran hastalara, belli prosedürlerden sonra düzenli beslenme alışkanlığı kazandırmak için çaba gösteriyoruz. Aslında kilo vermek ikinci planda, bu alışkanlığı kazandırdıktan sonra hasta doğal olarak kilo vermeye başlıyor. Eğer hasta kilo vermezse hastaya yine biz destek oluyoruz. Mide balonu, bariatrik cerrahi gibi tıbbi uygulamaları da gerçekleştiriyoruz." dedi.
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