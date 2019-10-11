11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kornea nakli birçok hasta için umut ışığı taşıyor. Hayatını kaybedenlerin gözlerinin sadece ön bölgesindeki saydam doku alınıyor ve özel solüsyonlar içinde tutuluyor. Yapılan incelemelerin ardından belirlenen hastaya ortalama 30 dakika süren ameliyatla kornea nakli gerçekleştiriliyor.
Nakil öncesinde yıllardır karanlık bir dünyada yaşayan, günlük hayatlarını sürdürmekte, yürümekte, çalışmakta zorlanan hastalar, nakille görmeye ve hayatlarını sağlıklı şekilde devam ettirmeye başlıyor.
Organ nakli konusunda yapılan başarılı ameliyatlarla birçok hastaya umut ışığı olan Akdeniz Üniversitesi, kornea nakliyle de yılda 200 hastanın dünyaya açılan penceresini aydınlatıyor.
KORNEA NAKLİ GÖRÜNTÜLENDİ
Akdeniz Üniversitesi Rektörü ve Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ünal ve ekibinin sonradan görme yetisini kaybeden 65 yaşındaki Nurettin Cüce'ye gerçekleştirdikleri kornea nakli operasyonu görüntülendi.
Ameliyata alınan Cüce'nin görme yetisini kaybeden kornea alındı, gözü temizlendi. Bağışçıdan alınan ve solüsyon içinde tutulan saydam tabaka Cüce'ye nakledildi. Yaklaşık yarım saat süren başarılı operasyonun ardından servise alınan Cüce, herhangi bir sorun olmazsa bir hafta sonra taburcu edilecek. Belli periyotlarla kontrole gelecek Cüce, 10 yıldır süren görme probleminden kurtulmuş olacak.
BİR GÜNDE 10 NAKİL
Prof. Dr. Ünal, gözün önündeki saydam tabakanın işlevini yitirmesiyle görme kaybının ortaya çıktığını, bu tür hastaların kornea nakliyle sağlıklarına kavuştuklarını söyledi.
Kornea naklini "şeffaflığını yitirmiş ya da şekli bozulmuş kornea dokusunun çıkarılarak yerine donörden alınan sağlıklı kornea dokusunun yerleştirilmesi ameliyatı" olarak tanımlayan Ünal, "İhtiyacı olan her yaş grubundaki hastalara nakil yapabiliyoruz, yeter ki bağış olsun" dedi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yılda yaklaşık 200 hastaya kornea nakli yaptıklarını aktaran Ünal, bağışa göre sayının değişebildiğini dile getirdi. Bazı haftalar 10-15 nakil yaparken, bazı haftalar bağış olmadığı için hiç nakil yapamadıklarını vurgulayan Ünal, "Bağışla alakalı bir durum. Bir günde bugüne kadar en fazla 10 nakil yaptık, bu bizim rekorumuzdu" diye konuştu.
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