Muğla'nın Turgut Mahallesi'nde bulunan 'Piramit Mezar'a yıllarca türbe sanılarak adaklar adandı, dualar edildi. Hydas Antik Kenti sınırları içerisinde yer alan Piramit Mezar, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20.06.1990 tarih ve 1390 sayılı kararı ile kültür varlığı olarak tescil edildi.
İHA'nın haberine göre 2 bin 300 yıl önce yapıldığı belirlenen tarihi mezar, içinde yapılan kaçak kazılar sebebiyle harabeye dönerken, mahalle sakinleri tarihi mezarın bakımının ve restorasyonunun yapılmasını istiyor.
Yaklaşık 500 metre yürüyerek çıkılan mezarın olduğu bölgede yaşayan mahalle sakinlerinden 75 yaşındaki Yaşar Aydoğan, "Biz çocukluğumuzdan beri oraya gider dualar ederdik, türbe sanıyorduk kral mezarı çıktı. Çok kazdılar oraları içini yıktılar, üzerinde yazı falan da yok birileri geliyor bir şeyler anlatıyor biz de onlardan öğreniyoruz" dedi.
Mahalle sakinlerinden Yaşar Ergün ise tarihi mezarı yıllarca Cağ Baba türbesi diye bildiklerini ifade ederek, "10 yaşından beri mezar ziyaretine giderdik, orda mezar olduğunu biliyorduk ama ulu birinin sanıyorduk, dualar ederdik. Mezar şu an bakımsız durumda, yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz" diye konuştu.
Yüksekliği 6 metre olan mezarın girişinin üzerinde olan kirişte silinmek üzere olan 8 Yunanca satırda yazılanların Türkçesi ise şöyle:
“Siz beyaz dişli hayvanlar bu temiz yerde durun. Ben en yüksek yerde durup bir hainin gelmemesi ve zarar vermemesi için nöbet tutacağım. Çünkü bu savaşta ölmüş Diagoras adlı bir adamı adının babasının Aristomacha koyduğu tanrıçaya benzer karısının mezarıdır. O mükemmel çocukları ve iffetli fikirleriyle bilinirdi.”
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