Yıllar önce terk edilen evdeki küpten "anne yadigarı" üzüm pekmezi çıktı

Koyunlu köyünde iki katlı evi aile büyükleriyle gezen 65 yaşındaki Ateş, binanın yan girişinde bulunan merdivenin altında, toprağa gömülmüş ve üst kısmı açığa çıkmış bir küp gördü.
Etrafı çamurla sıvanmış 70 santimetre uzunluğundaki küpü inceleyen Ateş, içinde annesinin yıllar önce yaptığını tahmin ettiği üzüm pekmezine rastladı.
Bölgede yetişen üzümden yapılan pekmezin bulunduğu küpü hatıra olarak muhafazaya alan Ateş, bunu torunlarına bırakmak istiyor.
- "Küpe doğru yaklaşırken 'İnşallah altın vardır' diye espri yaptım"
Mehmet Ateş, AA muhabirine, 1993 yılında babasının, 1999'da da annesinin vefat ettiğini ve yıllardır evlerinde kimsenin yaşamadığını belirten Ateş, en son lise yıllarında yaşadığı eve seneler sonra ablası ve yeğenleriyle girdiğini anlattı.
Evi gezerken çocukluk ve gençlik anılarını hatırladıklarını anlatan Ateş, şöyle konuştu:
"Evimizin anahtarı bir arkadaşımızdaydı. Ablamlar 'Babaevimizi görmek, gezmek istiyoruz' dediler. O vesileyle önce evi dolaştık, o sırada bu küpü fark ettik. Ablam küpe doğru yaklaşırken ben 'İnşallah altın vardır' diye espri yaptım. Daha sonra bulunduğu yerden çıkardık, içinde pekmez olduğunu gördük. 21 yıl önce kaybettiğimiz annemizin hazırladığı pekmeze rastlamak bizi mutlu etti. Pekmezin 1980-1990 yıllarında yapılmış olduğunu tahmin ediyoruz. Annem uzun yıllar saklamak için küpün etrafını sıvamış. Biz hemen aldık, yedik tabii. Normal pekmezlerden daha tatlı ve koyu."
Ateş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin pekmezden örnek aldıklarını, tahlil yapılacağını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!