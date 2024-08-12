Yıllar önce intihar eden Robin Williams'ın kızı isyan etti: Babamın hiç evcil bir maymunu olmadı

Robin Williams'ın omzunda bir maymunla göründüğü fotoğraf için şu yorumu yaptı: Muhtemelen yapay zekâ tarafından üretilmiş bunun gibi bir saçmalığın viral hale gelmesi dikkatimi çekti. Babamın evcil bir maymunu yoktu. Kimsenin olmamalı ve eğer siz de bunu yapmaya heveslenirseniz, bunun yerine yerel egzotik hayvan kurtarma kuruluşlarını destekleyin.