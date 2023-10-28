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        Haberler Yaşam Yıllar içinde istediği görüntüye kavuşarak hayalini gerçekleştiren kişiler son hallerini paylaşıyor

        Yıllar içinde istediği görüntüye kavuşarak hayalini gerçekleştiren kişiler son hallerini paylaşıyor

        Hepimizin kendisiyle ilgili değiştirmek istediği bir şeyi vardır. Bazı insanlar, bunu istemekten ötesini yapar ve uzun süre bunun için çalışır. En sonunda ortaya; kendisini daha fazla seven ve hayallerini yaşayan bir birey çıkar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 10:29 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:29
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        • 7

          "25-26. Hayatım boyunca hep 'sıska çocuk' olarak tanındım. Bu yıl bu etiketi yavaş yavaş atıyorum."

        • 8

          "En sonunda cildim temizlendi."

        • 9

          "19 - 28. Neredeyse on yıl oldu ve sanırım hafif bir gelişme kaydettim."

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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