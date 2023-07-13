Yıllar geçtikçe bambaşka insanlara dönüşen kullanıcılar eski ve yeni hallerini paylaşıyor
Reddit kullanıcıları, zaman içerisinde geçirdikleri değişimleri paylaşarak, yaş almanın insanı nasıl değiştirdiğini kanıtlıyor. İşte, zamanla güzel kuğulara dönüşen insanlar...
- 1
"Ortaokul ve 33. yaş"
- 2
"Harika bir yolculuktu - 15'ten 18'e."
- 3
"9'dan 25'e, ergenlik öncesi ve diş telleri öncesi."
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- 4
“İhmalden ve ardından toksik bir ilişkiden kurtuldum ve birdenbire...”
- 5
"19 yaşında vs 21 yaşında."
- 6
“10 ila 18 yaş! Diş telleri için çok şükür - dişlerim artık düzgün."
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- 7
“19'dan 21'e. Ne olduğundan emin değilim. Eski kimlik fotoğrafım ve yenisi.”
- 8
"İnsanlar tamamen farklı biri gibi göründüğümü söylüyor."
- 9
“27'den 37'ye, yaşlanmak o kadar da kötü değil!”
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- 10
“Soldaki resimde 14, sağda 36 yaşındayım.”
- 11
"Fotoğraflar arasındaki fark 13 yıl."