AA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Şuhut ilçeleri arasında bulunan ve kış mevsiminin çetin geçtiği Kumalar Dağı'nda yüzlerce yılkı atı yaşıyor.

AA'nın haberine göre yem giderinden kaçınmak için doğaya salınmasıyla yabanileşen ve doğada hayatta kalma mücadelesi veren yılkı atları, ilçeye bağlı Bekteş köyü yakınlarındaki ova ve tarım arazilerinde görüntülendi.

Yanlarında yeni yavruların da bulunduğu çok sayıda yılkı atı, kar altında yiyecek aradı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından belirli dönemlerde doğaya yem bırakılsa da yoğun kar nedeniyle dağda yaşamakta güçlük çeken yılkı atları, zaman zaman dağdan biraz daha ılıman olan ova ve tarım arazilerine iniyor.