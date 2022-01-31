Afyonkarahisar’ın Sandıklı ile Şuhut ilçeleri arasındaki Kumalar Dağı'nda yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi.

AA'nın haberinr göre bölgedeki 2250 rakımlı dağ, etkili olan kar yağışının ardından doğa ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline geldi.

Kumalar Dağı'nın yüksek kesimleri özellikle kış aylarında yaban hayatı için çetin geçiyor.

Dağın eteklerinde 40'lı ve 50'şerli gruplar halinde gezmeleri bölgeye ayrı bir güzellik katan yılkı atlarının karlar altında yiyecek araması görüntülendi.

Öte yandan bölgede yürüyüş gerçekleştiren Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (SANDOS) üyeleri 1904 rakımlı Çakmaktepe mevkisine çıktı.

Doğaseverler, kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı alanda yanlarında getirdiği naylon poşetlerle kayak keyfi yaptı.