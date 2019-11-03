"Yılın kalanı ihracatçı için olumlu geçecek"

03 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın dün Denizli'de açıkladığı dış ticaret verilerine göre, ihracat ekimde bir önceki aya göre yüzde 7,3 artarak 16,3 milyar dolara ulaşırken, ithalat ise yüzde 7,2 artışla 18,2 milyar dolar oldu.
Ekim ayında dış ticaret açığı 1 milyar 843 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 89,9 olarak gerçekleşti. İhracat yıllık bazda geçen yılın ekim ayına göre yüzde 1,5 azalırken, ithalat yüzde 10,8 arttı.
TİM Sektörler Konseyi Üyesi Çetinkaya, ihracat verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, yılın son 2 ayında ihracatta yıllık bazda artışlar beklediğini, ithalat tarafında görülen artışın da ekonomik toparlanmaya işaret ettiğini vurguladı.
Çetinkaya, ekim ayında ithalatta yaşanan çift haneli yükselişin aslında ekonomik toparlanma için önemli sinyallerden biri olduğuna işaret etti.
Türkiye'nin büyüme modelinin ithalata yüksek oranda bağımlı olduğunu belirten Çetinkaya, "Son çeyrek pozitif büyüme beklentilerini destekleyici ilk veriyi de ticaret rakamlarıyla almış olduk. Net ihracatın büyümeye olan katkısı da ilk yarıda 9,7 puan oldu. Azalarak da olsa yıl sonuna kadar bu etki devam edecek." ifadelerini kullandı.
Ekim ayında Brexit ile ilgili yaşanan önemli gelişmelere de dikkati çeken Çetinkaya, şunları kaydetti:
"Brexit bir kez daha ertelendi. Ancak iki taraf arasında anlaşma ihtimallerinin artmış olması bölgenin döviz kurlarını pozitif etkiledi. Sterlin de, avro da dolara karşı değer kazandı. Bizim ihracatımızda avronun payı oldukça yüksek. İngiltere de en çok ihracat yaptığımız ikinci ülke konumunda. Maliyetler tarafında ise doların ve TL'nin ağırlığı var. Dolayısıyla sterlin ve avronun dolar karşısındaki değer kazancı, bizim dış ticaretimiz açısından da, şirketlerimizin kar marjları açısından da oldukça pozitif bir durum."
"YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ RİSKLER ORTADAN KALKTI"
Rüstem Çetinkaya, ekim ayındaki bir başka önemli gelişmenin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olduğunu belirterek, hem harekatın başarıyla sona ermiş olması hem de ABD ve Rusya ile Suriye konusunda mutabık kalınmış olmasının önümüzdeki dönem için yatırımlar üzerindeki riskleri ortadan kaldırdığını vurguladı.
Çetinkaya, "Diğer taraftan ABD-Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde de önemli adımlar atıldı ve belirli konularda taraflar anlaşmaya vardı. Kasım ayında bir ön anlaşmanın imzalanması muhtemel ve bu anlaşma dünya ticaret hacmini de olumlu etkileyecek. Yurt içinde de yılın geri kalan 2 ayında hem ihracat hem de ithalat rakamlarında yıldan yıla artışlar görmeyi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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