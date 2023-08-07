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        Haberler İş-Yaşam Yılın ilk yulaf hasadını gerçekleştirdi - İş-Yaşam Haberleri

        Yılın ilk yulaf hasadını gerçekleştirdi

        Kellogg, yılın ilk yulaf hasadını gerçekleştirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre dünya genelinde 1 milyon çiftçiye ulaşma hedefi bulunan Kellogg, Isparta, Sivas ve Eskişehir'de toplam 12 bin 500 dekar alanda yulaf çiftçisine, ziraat mühendisi danışmanlığı, gübre ve bitki koruma ürünleri gibi konularda destek sağlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 11:24
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        Yılın ilk yulaf hasadını gerçekleştirdi
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        Kellogg Türkiye, yerli üreticileri desteklemek amacıyla yürüttüğü projede ilk hasat ürünlerini topladı. Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre Isparta, Sivas ve Eskişehir’de toplam 12 bin 500 dekar alandaki yulaf üretimine katkı sunan Kellogg Türkiye, proje kapsamında çiftçilere ziraat mühendisi danışmanlığından, gübre ve bitki koruma ürünlerine kadar pek çok alanda destek oldu.

        Eskişehir'de düzenlenen yulaf hasadı etkinliğinde konuşan Kellogg Türkiye Genel Müdürü Khurram Zaidi, şirketin insanların sadece doyduğu değil tüm ihtiyaçlarının karşılandığı adil bir dünya vizyonunu, yerel çiftçileri desteklemeye olan bağlılığını ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerine desteğini dile getirdi.

        Zaidi, "Verimli ve sürdürülebilir tarım uygulamaları dünyamızın geleceği için büyük önem taşıyor. Kellogg Better Days taahhüdümüze çerçevesinde dünya çapında 1 milyon çiftçiye ulaşmayı hedefliyoruz. Burada, Türkiye'de yılın ilk yulaf hasadını yapan çiftçilerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kellogg, tahılların kalitesine büyük önem veriyor ve lezzetten ödün vermeden en yüksek standartlarda ürünler arıyor. Ürünlerimizde kullandığımız kaliteli yulafı yetiştirmek ve üretmek için yorulmadan çalışan gayretli çiftçilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı

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