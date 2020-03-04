04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TİM'den yapılan açıklamaya göre, Katar Ticaret Heyeti’ne, hazır gıda, mermer, inşaat, mobilya, hazır giyim ve tekstil, telekomünikasyon, prefabrik yapı, elektronik ürünler, temizlik malzemeleri ve meyve-sebze mamulleri sektörlerinde faaliyet gösteren 28 firmadan 34 iş insanı katıldı.
İş Forumunu takiben başlayan ikili iş görüşmelerinde, Katarlı firmalar ile Türk firmalar arasında 500’den fazla iş görüşmesi yapıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, İki ülke arasında politik anlamda ve ekonomik olarak güçlü bir bağ bulunduğunu belirtti.
Gülle, "Özellikle ekonomik olarak ilişkilerin geliştirilmesi adına, ihracatın saha neferleri olarak çaba sarf ediyoruz. Katar’da gerçekleşen ticari görüşmelerde ihracatçılarımız, mermerden mobilyaya, hazır giyim ve tekstilden telekomünikasyona kadar birçok sektörde yeni iş birlikleri sağlama noktasında başarılı görüşmeler gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.
Savunma ve havacılık sanayi başı çekiyor
Katar’ın yabancı yatırımcılara ve şirketlere sağladığı kolaylıkların Türk firmalarının Katar’a gelmesi için çok önemli olduğuna değinen Gülle, şunları kaydetti:
"90 bin mal ve 5 bin hizmet ihracatçısı olmak üzere 95 bin ihracatçısı ile ülkemizin büyümesini çok önemli katkı sağlıyoruz. Bu noktada, ülkelerle olan ticaretimizi de geliştirmek adına da ikili görüşmelere önem veriyoruz. Katar’da gerçekleşen etkinlik de bu anlamda çok kıymetli. Her geçen yıl gelişme kaydeden karşılıklı ticaretimizin olduğu Katar, Türk ihracatçısı için önemli ülkelerden biri konumunda.
2018 yılında Katar’a gerçekleştirdiğimiz ihracat 1,1 milyar dolar iken geçtiğimiz yıl bu rakamı 1,2 milyar dolar seviyesine çıkarmayı başardık. Katar’a gerçekleştirdiğimiz ihracatta ilk üç sırada 186,2 milyon dolar ile savurma ve havacılık sanayi, 121,8 milyon dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 91,7 milyon dolar ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörleri yer aldı. İnanıyorum ki ihracatçılarımız bu başarısını istikrarlı bir şekilde sürdürerek, ihracatımıza katkı sağlamaya devam edeceklerdir.”
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