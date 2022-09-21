Yılın ilk sergisini İsviçreli sanatçı ile açıyor

Usta sanatçı Ursula Solterman Katipoğlu umudu, yaşama bağlanmayı, geri dönüşü simgeleştirdiği yapıtları Maviden Kırmızı Dalgaya adlı resim sergisiyle 1 Ekim'den itibaren Galeri Diani'de!
Ursula Solterman Katipoğlu'nun Maviden Kırmızı Dalgaya adlı sergisi 1 Ekim - 22 Ekim 2022 tarihleri arasında Galeri Diani'de gerçekleşiyor.
Bu sergide sanatçı edindiği deneyimlerini yalınlaştırıp, son zamanlarda tüm dünya ve ülkemizde insan kaynaklı yaşanan faciaların etkilerini dinginleştirerek, yaşama sevinciyle birleştiriyor.
Paletindeki renkleri ana renklere yaklaştırıp zaman ve mekan öğelerini birbiri içinde eriterek izleyiciye aktarıyor.
"Renk benim için her şeydir" diyen Ursula Soltermann Katipoğlu, sanatsal dilinin tuvale aktarımında her zaman için öncelikle renklerle düşünüp, sonrasında renklerin uyum ahenk ve zıtlığını, açık koyu dengelerini kurup formlarını ona göre yerleştirdiğini belirtiyor.
Kendini bir anlamda peyzaj ressamı olarak adlandıran Ursula Soltermann Katipoğlu eserlerinin çoğunun soyut ve somut arasında ince bir çizgide dururken daha çok soyut olarak adlandırabileceğini söylüyor.
Bu sergisinde İstanbul'da ve Türkiye'de yaşadığı otuz yılı aşan zaman diliminden ve özellikle son dört yılda eşi değerli ressam Yusuf Katipoğlu'nu kaybedip pandemiyi yaşadıktan sonra, içindekileri akıtarak yaşama bağlanmasının, umut etmesinin göstergesi olarak, yumuşak bir dalga formunda karşımıza çıkan kırmızı bantı yoğunlukla kullandığını belirtiyor. Sanatçı umudun göstergesi olarak kullandığı 'Kırmızı Bant'ı adeta umut simgesine dönüştürüyor.
Soltermann Katipoğlu "Türkiye'nin bana verdiği renkleri yaşam sevinci ve doğasının zenginliği, dağlar ovalar tektonik oluşumları, eski çağların yerleşimleri (örneğin Göbeklitepe), eski kent yerleşimleri, kalıntılar ve hala toprak altında kalan medeniyetler ve tabi ki İstanbul'da yaşamak sanatımın üzerinde derin izler bıraktı ve ben bunları soyutlaştırarak yapıtlarıma aktardım" diyerek bu sergide yaşama sevincinin göstergesi olarak ana renklere dönme isteği hissetiğini belirtiyor.
Umudun, yaşama bağlanmanın, güzelliklere dönüşün sergisi diyebileceğimiz 'Maviden Kırmızı Dalgaya' sergisi siz izleyicileri 1 Ekim - 22 Ekim tarihlerinde Galeri Diani'de bekliyor.
URSULA SOLTERMANN KATİPOĞLU KİMDİR?
Ursula Soltermann Katipoğlu İsviçre'nin Wallis bölgesinde doğdu. Sion Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünden mezun oldu. Zurich'de üç sene vitray atölyesi Maeder'de çalıştı ve renk anlayışını derinleştirdi. Wallis Brig'de üç sene resim öğretmenliği yaptı. Karma sergilere katıldı. İlk kişisel sergisini Galeri Jodok Brig'de açtı.
1980'de Türkiye'ye yerleşip eşi sanatçı Yusuf Katipoğlu ile evlendi. 30'u aşan kişisel sergi açtı. Sayısız karma sergide yer aldı. Halen çalışmalarına Kuzguncuk'taki eşi değerli sanatçı Yusuf Katipoğlu ile yaşamış olduğu ev atölyesinde devam ediyor.
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