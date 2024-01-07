Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Kabinenin gündeminde neler var?

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Yıllın ilk Kabine Toplantısı yoğun bir gündemle 8 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. Emeklilere ilave zam ve enflasyonla mücadele adımları, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ve Gazze'deki son durum gibi başlıklar, yeni yılın ilk kabinesinin gündeminde öne çıkacak.

Ayrıca o başlıklardan biri de emeklilere yönelik iyileştirme olacak. Memur emeklilerinin yüzde 49.25 oranında zam almasına karşın, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oranın yüzde 37.57 olması ve arada oluşan 11.68 puanlık farkın giderilmesi için çalışma başlatılmasını gündeme getirdi. REKLAM

Kabinede, Merkez Bankası'nın haziran ayından bu yana attığı sıkılaştırma adımlarının ekonomiye etkisi, rezervlerdeki son durum ve enflasyonla mücadele de kabinenin ele alacağı konular arasında. Fahiş fiyatla mücadele için alınacak ilave tedbirlerin gözden geçirilmesi bekleniyor.

İsveç'in NATO'ya üyelik süreci de bir başka önemli gündem maddesi. Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen üyelik protokolü, önümüzdeki günlerde Genel Kurul'a sunulacak. Kabinede, Türkiye'nin F-16 modernizasyon ve tedarik süreci ile İsveç'in NATO üyeliğinin eş zamanlı ilerlemesi hedefleniyor. Kabinede ayrıca, Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelen terör tehdidinin bertaraf edilmesi için atılabilecek adımlar da masaya yatırılacak. Ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin diplomasi adımları ve kalıcı çözüm için yapılabilecekler de görüşülecek. *Haberin görselleri Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.