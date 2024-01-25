Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.158,14 %0,83
        DOLAR 30,2805 %0,11
        EURO 33,0550 %0,39
        ALTIN 1.962,48 %0,35
        FAİZ 42,87 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,20 %0,82
        BITCOIN 40.054,00 %0,73
        GBP/TRY 38,5722 %0,22
        EUR/USD 1,0885 %0,04
        BRENT 80,45 %0,51
        ÇEYREK ALTIN 3.208,64 %0,35
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | Yılın ilk faiz kararı açıklanıyor! Merkez Bankası Ocak ayı toplantısı ne zaman yapılacak? TCMB PPK toplantısında faiz kararı ne olacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Yılın ilk faiz kararı açıklanıyor! İşte 2024 Ocak Merkez Bankası faiz kararı tahminleri...

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, ekonomi gündemine ilgi duyanlar tarafından yakından takip ediliyor. Para Politikası Kurulu, Ocak ayı faiz kararı için Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında toplanacak. TCMB Para Politikası Kurulu'nun son toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılmıştı. Ekonomistler Ocak ayı TCMB PPK toplantısında faiz artırımına gidilmesi bekleniyor. İşte, 2024 TCMB PPK toplantısı sonrası Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararına ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 09:28 Güncelleme: 25.01.2024 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Merkez Bankası yılın ilk faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu'nun toplantısına çevrildi. Piyasalarda atılacak adım yakından takip edilirken AA Finans'ın, toplantıya ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistler, 2024 Ocak ayı toplantısında 250 baz puan artırılmasını beklenirken yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 38,75 olarak açıklandı. İşte 2024 Ocak ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih ve saat...

        • 2

          ARALIK AYINDA MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIMI YAPTI

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Aralık ay politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5 oranına yükseltti.

        • 3

          2024 OCAK MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Ocak ayı faiz kararını 25 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Saatt 14:00'da faiz kararı belli olacak.

        • 4

          FAİZ KARARI NE OLACAK?

          TCMB politika faizi geçtiğimiz toplantıda 250 baz puan artarak yüzde 42,5 seviyesine yükseldi. Ekonomistler, Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararında da 250 baz puan artış yapılmasını bekliyor.

        • 5

          FAİZ KARARI BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

        • 6

          25 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

          Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

          Anket sonuçlarına göre, ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

        • 7

          Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.

          Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarıldı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        9700 yıllık sakız ortaya çıkardı! İşte tükettikleri besinler
        9700 yıllık sakız ortaya çıkardı! İşte tükettikleri besinler
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        "Dimdik ayaktayız"
        "Dimdik ayaktayız"
        Emekli zammı Meclis'ten geçti
        Emekli zammı Meclis'ten geçti
        Stresi yönetmek...
        Stresi yönetmek...
        Kar, yağmur, don ve çığ uyarısı
        Kar, yağmur, don ve çığ uyarısı
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        "Şaşırtmaya aşık futbol"
        "Şaşırtmaya aşık futbol"
        Habertürk Anasayfa