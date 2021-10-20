Yılın ilk 9 ayında meslek liselerinin ekonomiye katkısı 418 milyon 591 bin liraya ulaştı

Özer, yaptığı açıklamada, mesleki eğitimin yaşanan paradigma değişimi, geliştirilen projeler ve yapılan yatırımlarla yeniden Türkiye'nin umudu olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.
Dönüşümün üretime doğrudan yansıdığını vurgulayan Özer, 2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelirin son iki yılda yüzde 100 artarak 503 milyon 197 bin 847 liraya ulaştığını hatırlattı.
Özer, "Salgın sürecinde uzun süre yüz yüze eğitim yapılmamasına karşın 2021 yılında da artış sürüyor. Bu yılın ilk 9 ayında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 418 milyon 591 bin liraya ulaştı." açıklamasında bulundu.
2021 yılında daha büyük bir artış hedeflediklerini ifade eden Özer, sürecin planlandığı gibi ilerlediğini ve üretim portföyünde ciddi değişiklik yapıldığını belirtti.
Artan üretim kapasitesini 2021 yılında mesleki eğitimin kalitesini doğrudan etkileyen atölye altyapısını güçlendirmek üzere yönlendirdikleri bilgisini veren Özer, "Mesleki eğitimde kullandığımız atölye deney setlerini ve tasarım beceri atölyelerinde ihtiyaç duyulan ders ve diğer sınıf araç gereçlerini artık meslek liselerimizde üretiyoruz." ifadelerini kullandı.
- "En fazla gelir, İstanbul, Ankara ve İzmir'den"
Milli Eğitim Bakanı Özer, 2021 yılının ilk 9 ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu belirterek, "Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının üretimlerinden İstanbul'da 53 milyon 686 bin, Ankara'da 40 milyon 720 bin ve İzmir'de 22 milyon 353 bin liralık gelir elde edildi." bilgisini verdi.
Okullar bazında yapılan üretim sırlamasında, 10 milyon 889 bin lira üretimle İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin birinci, Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 9 milyon 479 bin liralık üretimle ikinci, Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 8 milyon 309 bin liralık üretimle üçüncü olduğunu açıklayan Özer, 2021'de bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yöneticilerine öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
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