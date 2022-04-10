Yılın ilk 3 ayında 6 bin 155 dolandırıcı yakalandı

AA

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, yılın ilk 3 ayında polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde yapılan operasyonlarda dolandırıcılık şüphesiyle 6 bin 155 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde 2022'nin ilk 3 ayında 22 bin 281 dolandırıcılık olayı meydana geldi. Ocakta 7 bin 270 dolandırıcılık olayı kayıtlara geçti, yakalanan 2 bin 320 şüpheliden 195'i tutuklandı. Şubatta 7 bin 43 dolandırıcılık gerçekleştirilirken yakalanan 1706 şüpheliden 182'si tutuklandı. Martta ise 7 bin 968 dolandırıcılık suçu işlendi. Yakalanan 2 bin 129 zanlıdan 287'si tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda toplam 6 bin 155 dolandırıcılık şüphelisi yakalanırken bu şüphelilerden 664'ü adli makamlarca tutuklandı.